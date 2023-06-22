Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ФАС обсуждает ужесточение критериев экспорта топлива

ФАС предлагает повысить обязательные продажи бензина на бирже до 13%, дизеля — до 9,5%

close
100%
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

ФАС предлагает повысить обязательные продажи бензина на бирже до 13%, дизеля — до 9,5%, сообщается на сайте ведомства.

Как считает ФАС, это позволит увеличить объем поставок бензинов и дизеля и удовлетворить внутренний спрос.

Также ведомство обсуждает возможность ужесточения критериев экспорта топлива.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России направила в девять нефтяных компаний письма с требованием увеличить продажи бензина марок АИ-92 и АИ-95 на бирже. Об этом говорится в заявлении на сайте службы.

Отмечается, что если меры не будут приняты, ФАС может усмотреть в этом признаки нарушения закона о защите конкуренции и возбудить антимонопольные дела.

В конце мая сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержит механизм ограничения экспорта российского бензина, если он будет предложен, потому что «такая мера поможет защитить отечественный топливный рынок».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях