ФАС обсуждает ужесточение критериев экспорта топлива

ФАС предлагает повысить обязательные продажи бензина на бирже до 13%, дизеля — до 9,5%, сообщается на сайте ведомства.

Как считает ФАС, это позволит увеличить объем поставок бензинов и дизеля и удовлетворить внутренний спрос.

Также ведомство обсуждает возможность ужесточения критериев экспорта топлива.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России направила в девять нефтяных компаний письма с требованием увеличить продажи бензина марок АИ-92 и АИ-95 на бирже. Об этом говорится в заявлении на сайте службы.

Отмечается, что если меры не будут приняты, ФАС может усмотреть в этом признаки нарушения закона о защите конкуренции и возбудить антимонопольные дела.

В конце мая сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержит механизм ограничения экспорта российского бензина, если он будет предложен, потому что «такая мера поможет защитить отечественный топливный рынок».