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В ОАК подтвердили перенос сроков поставки новых Ил-114

ОАК подтвердила перенос сроков поставки трех новых самолетов Ил-114-300

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Представитель Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Станислав Зуев подтвердил перенос сроков поставки трех новых региональных самолетов Ил-114-300. Об этом сообщает РБК.

Зуев подтвердил перенос сроков выполнения контракта с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК), так как ОАК не успеет построить самолеты до конца 2023 года, как было заявлено изначально. Общая сумма контракта составляет 4,32 млрд рублей, из которых лизинговая компания оплатила около 90%, или 3,88 млрд руб.

«ГТЛК держит ситуацию на контроле и находится в тесном контакте с производителем по всем возникающим вопросам», — заявила руководитель пресс-службы лизинговой компании Галина Цыганова.

Президент России Владимир Путин дал поручение создать региональные самолеты Ил-114-300 в 2016 году.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин говорил, что первый полет обновленного отечественного самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) с российскими двигателями планируется в течение трех месяцев.

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