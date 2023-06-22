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США ввели санкции против оборонного ведомства и банков Мьянмы из-за оружия РФ

Минобороны и два банка Мьянмы попали под санкции США из-за российского оружия

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Reuters

Минфин США ввел санкции против министерства обороны Мьянмы и двух банков страны, обвинив оборонное ведомство в закупке вооружения у иностранцев, в том числе у России. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации Минфина США, Минобороны Мьянмы продолжает импортировать товары, в том числе у попавших под санкции российских компаний. Это продолжается после военного переворота в стране и касается оружия и военной техники из России.

Отмечается, что попавшие под санкции два банка предоставляют услуги по обмену валюты правительству, пришедшему к власти в результате переворота.

Ранее руководитель канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК китайской компартии Ван И в ходе встречи с главой Государственного департамента США Энтони Блинкеном отметил, что Соединенные Штаты должны прекратить подавлять развитие Китая и раздувать теорию «китайской угрозы».

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