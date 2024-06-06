Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Молдавия рассчитывает на крупный транш от МВФ

В Молдавии рассчитывают получить более $160 млн заемных средств от МВФ

close
100%
Yuri Gripas/Reuters

Парламент Молдавии в первом чтении одобрил проект закона о привлечении внешнего государственного кредита от Международного валютного фонда в размере около $160 млн. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

Средства предназначены для финансирования нужд государственного бюджета республики.

Согласно информации на сайте парламента, кредит в 129,375 млн специальных прав заимствования (СДР), эквивалентных примерно $160 млн, Молдавия получит через механизм финансирования для достижения стойкости и долгосрочной устойчивости. Средства будут предоставлены на 20 лет.

Для получения финансовой помощи Молдавия должна осуществить 12 реформ, направленных на снижение последствий изменения климата. В декабре 2021 года МВФ одобрил 40-месячную программу с республикой, в рамках которой страна получит $590 млн.

В начале мая власти Канады сообщили о планах одобрить Молдавии крупный заем.

Ранее в Молдавии раскрыли, насколько вырос госдолг при Санду.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами