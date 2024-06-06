Молдавия рассчитывает на крупный транш от МВФ

Парламент Молдавии в первом чтении одобрил проект закона о привлечении внешнего государственного кредита от Международного валютного фонда в размере около $160 млн. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

Средства предназначены для финансирования нужд государственного бюджета республики.

Согласно информации на сайте парламента, кредит в 129,375 млн специальных прав заимствования (СДР), эквивалентных примерно $160 млн, Молдавия получит через механизм финансирования для достижения стойкости и долгосрочной устойчивости. Средства будут предоставлены на 20 лет.

Для получения финансовой помощи Молдавия должна осуществить 12 реформ, направленных на снижение последствий изменения климата. В декабре 2021 года МВФ одобрил 40-месячную программу с республикой, в рамках которой страна получит $590 млн.

В начале мая власти Канады сообщили о планах одобрить Молдавии крупный заем.

Ранее в Молдавии раскрыли, насколько вырос госдолг при Санду.