В Белгороде объявлена ракетная опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Население призвали находиться в подземных укрытиях до отбоя тревоги.

Перед этим села Муром, Безымено и Новая Таволжанка подверглись атакам дронов ВСУ. В Грайвороне и Репяховке в результате атак дронов получили ранения мирные жители.

12 мая в Белгороде в результате ракетной атаки ВСУ рухнули сразу 10 этажей дома.К извлечению пострадавших и разбору завалов была привлечена вся техника города. На этом фоне ООН выступила против любых атак на гражданские объекты.

На фоне регулярных обстрелов более 13 тыс. детей из Белгородской области были эвакуированы в 40 других регионов РФ.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.