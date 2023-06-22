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В России дополнят меры поддержки рождаемости

Котяков: действующие меры поддержки рождаемости будут дополнены

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Shutterstock

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил РИА Новости, что действующие меры поддержки рождаемости в стране на следующий год не только сохранятся, но и будут дополнены новыми. Это произойдет как на федеральном, так и на региональном уровне.

Для выработки новых региональных мер будет проведен анализ рождаемости с демографами. Министр считает, что сильное влияние на рождаемость оказывают традиционные ценности. Среди других факторов он назвал социально-экономическое развитие. По этой причине, отметил чиновник, необходимы дополнительные меры на уровне регионов с учетом их специфики.

Котяков подчеркнул, что была сформирована методика оценки демографического потенциала каждой территории. По его оценке, до 1 июля в каждом регионе будут приняты программы повышения рождаемости.

«Например, в ряде территорий высокий уровень абортов, в том числе – по желанию женщины. Соответственно нужен целый набор мероприятий по дополнительному сопровождению семьи, где ожидают ребенка, по сохранению репродуктивного здоровья», — привел пример чиновник.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец обратилась к главе комитета Государственной думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Нине Останиной и попросила ее поддержать новою инициативу. Предложение заключается в том, чтобы проводить аборты только по системе обязательного медицинского страхования (ОМС).

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