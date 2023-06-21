В Еврокомиссии раскрыли, когда опубликуют проект по использованию замороженных активов РФ

Представители Еврокомиссии (ЕК) опубликуют проект по использованию доходов от замороженных российских активов в скором времени. Это планируется сделать до ухода ЕК на летние каникулы, приводит слова главы высшего органа исполнительной власти Евросоюза (ЕС) Урсулы фон дер Ляйен Reuters.

Европейские власти планируют использовать заблокированные средства РФ для восстановления экономики Украины. Доходы от замороженных активов собираются задействовать в рамках нового механизма поддержки, предполагающего в том числе использование бюджета ЕС, уточняется в статье.

«Механизм будет финансироваться тремя путями: с помощью грантов из бюджета ЕС, кредитов, привлеченных на рынках капитала, и в конечном итоге из доходов от иммобилизованных российских активов. Мы внесем соответствующее предложение до летних каникул, потому что виновник должен быть привлечен к ответственности», — заключила фон дер Ляйен в ходе выступления на конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Лондоне.

21 июня агентство Bloomberg со ссылкой на соответствующий документ сообщило, что власти Евросоюза (ЕС) не намерены полностью конфисковывать замороженные активы России в европейских странах — для этого нет необходимых юридических обоснований. Вместо этого европейские чиновники сосредоточатся на временном использовании заблокированных денежных средств.