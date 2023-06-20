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Литва ужесточит правила транзита товаров через Россию и Белоруссию

Литва с июля этого года ужесточит правила транзита 57 групп товаров через РФ и Белоруссию

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Ints Kalnins/Reuters

Литва решила ужесточить порядок грузового транзита товаров через территорию России и Белоруссии. Об этом сообщает таможенный департамент прибалтийской республики.

Как заявили в департаменте, новый порядок вводится в отношении «57 групп товаров, при транзите которых необходимо представить декларацию от изготовителя, который должен указать продавца (экспортера) своей продукции и покупателя в третьей стране с обещанием не разгружать, не перегружать и не перепродавать товар при следовании» через территорию Белоруссии и Российской Федерации. Такой документ нужно будет предоставлять с 3 июля при декларировании товаров на экспорт и реэкспорт, а с 17 июля — и на таможнях, действующих в пунктах пограничного контроля.

Среди 57 групп товаров, попадающих под ужесточение транзита, преобладают электроника и ее компоненты, электрические трансформаторы, электродвигатели, генераторы, телефонные аппараты, а также химические материалы, которые могут быть использованы при производстве электроники.

По мнению литовских инстанций, эти товары входят в категорию товаров двойного назначения, то есть они могут использоваться в военном производстве или напрямую для военных нужд.

Ранее в мае министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Вильнюс согласовывает с Европейским Союзом односторонний запрет на транзит товаров через литовскую территорию.

Литва 18 июня 2022 года перестала пропускать грузы из регионов РФ в Калининградскую область, если перевозимые товары включены в санкционные списки ЕС.

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