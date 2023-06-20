В Минэнерго раскрыли план действий после прекращения обслуживания турбин General Electric

В Минэнерго России заявили, что держат под контролем ситуацию с прекращением обслуживания турбин американского концерна General Electric в связи с расширенными санкциями, сообщает ТАСС.

«Запас прочности ЕЭС России есть и остается основой надежного функционирования энергосистемы и бесперебойного энергоснабжения потребителей. <…> Ситуация находится на постоянном контроле Минэнерго России, работа идет в тесном взаимодействии с участниками энергетической отрасли», — указано в сообщении.

В ведомстве добавили, что на данный момент существует большое количество предприятий по сервису и ремонту иностранных газовых турбин — в том числе подходящего мощностного диапазона. В связи с этим Минэнерго разработало сервисную карту обслуживания иностранного оборудования при помощи отечественных сервисных организаций.

Ранее стало известно, что из-за новых американских санкций GE может прекратить деятельность в РФ.