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В Минэнерго раскрыли план действий после прекращения обслуживания турбин General Electric

Минэнерго заявило, что держит под контролем ситуацию с прекращением обслуживания турбин GE

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Shutterstock

В Минэнерго России заявили, что держат под контролем ситуацию с прекращением обслуживания турбин американского концерна General Electric в связи с расширенными санкциями, сообщает ТАСС.

«Запас прочности ЕЭС России есть и остается основой надежного функционирования энергосистемы и бесперебойного энергоснабжения потребителей. <…> Ситуация находится на постоянном контроле Минэнерго России, работа идет в тесном взаимодействии с участниками энергетической отрасли», — указано в сообщении.

В ведомстве добавили, что на данный момент существует большое количество предприятий по сервису и ремонту иностранных газовых турбин — в том числе подходящего мощностного диапазона. В связи с этим Минэнерго разработало сервисную карту обслуживания иностранного оборудования при помощи отечественных сервисных организаций.

Ранее стало известно, что из-за новых американских санкций GE может прекратить деятельность в РФ.

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