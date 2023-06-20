В Госдуме придумали новую маркировку для предупреждения диабета

Депутат Государственной думы от ЛДПР Сергей Леонов предложил законодательно закрепить маркировку товаров, вызывающих диабет, сообщает ТАСС.

«ЛДПР уже приступила к разработке соответствующего законопроекта, суть которого сводится к тому, чтобы маркировать красным цветом продукты с повышенным содержанием сахара и жиров, желтым — с умеренным, зеленым — с безопасным для организма. Мы проводим консультации с экспертами, чтобы выработать корректные границы этих групп», — рассказал Леонов.

На данный момент, в рамках проекта Роспотребнадзора «Светофор», подобная маркировка делается в добровольном порядке. Депутат считает, что программа была бы эффективнее, если бы маркировка товаров была требованием. Леонов обратился с письмом к главе ведомства Анне Поповой с просьбой предоставить статистику и результаты программы «Светофор».

Ранее суд в Екатеринбурге вынес приговор матери, по чьей вине от диабета умер ребенок.