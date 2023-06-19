На ПМЭФ Сбер заключил соглашение о сотрудничестве с правительством Омской области

Сбер и правительство Омской области заключили соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает пресс-служба банка.

Документ подписали первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин и временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко.

«Омская область — стратегически важный регион, обладающий колоссальным потенциалом развития. Подписанное сегодня соглашение станет новой ступенью в реализации наших совместных проектов, направленных на повышение качества жизни населения и инвестиционной привлекательности региона. Отличительная особенность документа в том, что он включает в себя и дорожную карту по реализации конкретных мероприятий, в которой указаны сроки и кураторы от регионального правительства», — заявил Ведяхин.

Отмечается, что стороны планируют совместно решать приоритетные задачи социально-экономического развития и укрепления промышленного потенциала региона, взаимодействовать в сферах ESG и внедрения искусственного интеллекта. В частности, речь идет о совместной работе над газификацией Омской области, в том числе по проекту «Чистый воздух».

«Сбер и региональное правительство договорились о модернизации котельных в районах области, консультировании граждан о схемах субсидирования газификации частных подворий и об открытии специальных счетов для зачислений субсидий», — говорится в сообщении.

Также стороны будут сотрудничать в области кибербезопасности, предпринимательства, туризма и по другим направлениям.

«Сегодня мы подтвердили наши намерения взаимовыгодного развития, подписав соглашение о сотрудничестве. Речь идет не только об усилении внедрения финансовых и цифровых продуктов, в первую очередь договорились о развитии инфраструктуры региона, а также о поддержке со стороны крупного бизнес-игрока социальных проектов, которые направлены на повышение качества жизни жителей региона. Шаг за шагом создаем сильную область», — отметил Хоценко.