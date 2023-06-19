Китайские производители БПЛА задумались о сборке дронов в России

Производители беспилотников из Китая задумались о сборке дронов на территории России. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на представителей отрасли.

По информации источников, потенциальными инвесторами могут выступить такие некрупные фирмы, как ZeroZero, Fimi и AEE. По словам генерального директора «Русдронопорта» Николая Ряшина, крупным компаниям не интересен небольшой рынок России. Локализовать производство выгодно лишь при большом гарантированном заказе, а массовый продукт находит спрос во множестве государств.

Председатель Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич отметил, что известные бренды опасаются участвовать в локализации, поскольку могут потерять клиентов из стран Запада.

В компании «Геоскан» добавили, что еще одной причиной для запуска производства на территории Российской Федерации могут стать проблемы с сертификацией, с которыми сталкиваются поставщики беспилотников.

По мнению экспертов, локализация производства не приведет к снижению цен на технику из-за трудностей замещения электроники для дронов и обновленных правил Минпромторга.

2 марта стало известно, что китайская интернет-площадка Aliexpress заблокировала продажу беспилотников клиентам из России. Несмотря на то, что поиск выдает карточки этих товаров, после перехода магазин выдает ошибку и надпись «Такой страницы нет». Теперь россияне не могут купить беспилотные летательные аппараты производства китайских DJI и Autel.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга не стал комментировать информацию о поставке китайских беспилотников России, которую опубликовал телеканал CNN.