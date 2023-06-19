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Из-за новых американских санкций GE может прекратить деятельность в РФ

«Коммерсантъ»: Новые санкции США могут лишить GE возможность обслуживать турбины в России

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Павел Лисицын/РИА Новости

Новые американские расширенные санкции, которые вступили в силу 18 июня, могут полностью прекратить работу западных производителей энергетического оборудования в России, сообщает «Коммерсантъ».

В частности, запрет на предоставление инжиниринговых услуг коснется американской компании General Electric (GE), которая продолжает обслуживать в России газовые турбины на тепловых электростанциях. В обслуживание, как правило, входят удаленный мониторинг, консультирование, проверки с привлечением иностранных инженеров, ремонт и замена запчастей.

General Electric подтвердила изданию, что она больше не сможет оказывать в РФ инжиниринговые услуги. По мнению собеседников «Коммерсанта», компании США закроют доступ к чертежам и базам данных, без которых иностранные специалисты не смогут проводить инспекции и ремонты на территории России. Имеются опасения, что General Electric прекратит поставлять оригинальные запчасти, аналогов которых в России нет.

По оценкам Минпромторга РФ, в российской промышленности действуют более 1,7 тыс. турбин иностранного производства. Российские компании могут обслуживать около 1,3 тыс. турбин, а остальные требуют расширения потенциала для ремонта.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никакого вакуума в экономике России из-за санкций нет, а РФ не находится в изоляции.

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