Минфин сообщил о планах отказаться от бумажных акцизных марок на табачной продукции в России

Минфин России планирует отказ от бумажных специальных марок на табачной продукции. Об этом говорится в материалах министерства, направленных комитету Совфеда по бюджету и финансовым рынкам.

«Осуществляется разработка механизма контроля полноты уплаты акциза на табачную и никотиносодержащую продукцию на основании данных о ее маркировке средствами идентификации», — приводит ТАСС выдержку из документа.

По данным министерства, эта работа проводится, чтобы оценить возможность перехода на уплату акциза на основе сведений из государственной информационной системы маркировки.

«Планируется отказ от маркировки <…> специальными (федеральными) марками», — уточнили в Минфине.

Отмечается, что речь идет о табачной и никотинсодержащей продукции, производимой и реализуемой на территории России.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ, согласно которому с 15 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года в России проведут эксперимент по маркировке красной и черной икры.