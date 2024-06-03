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Машина с тремя россиянами подорвалась рядом с украинской границей

Baza: трое россиян на Chevrolet Lanos подорвались на мине у границы с Украиной

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Shutterstock

В Курской области семья, которая ехала на машине, подорвалась на неизвестном устройстве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Взрыв произошел утром 2 июня на трассе между селом Козино (находится у российско-украинской границы) и поселком Крупец», — говорится в публикации.

Отмечается, что семья из трех человек ехала на Chevrolet Lanos. Среди них был 15-летний подросток. Автомобиль подорвался на мине, которая просто лежала на дороге. Находившиеся в машине россияне получили ожоги и рваные раны, сейчас они находятся в больнице.

Накануне врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что в районе села Крупец Курской области украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль. В результате пострадали три местных жителя. Их доставили в районную больницу. О состоянии пострадавших не сообщается.

Ранее в России ужесточили правила установки дорожных камер.

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