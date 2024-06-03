Власти Чехии запустили проект по возвращению беженцев на Украину

Чехия запустила пилотный проект добровольного возвращения беженцев на Украину с июня по ноябрь 2024 года. Об этом сообщает Radio Prague International.

Отмечается, что украинским беженцам оплатят билеты на автобус, а больных транспортируют в машине скорой помощи.

Единожды воспользоваться программой смогут до 400 человек и до 30 пациентов.

По данным чешского МВД, в Чехии в настоящее время проживает около 339 тысяч граждан Украины.

15 мая президент Чехии Петр Павел призвал к завершению боевых действий на Украине и началу переговоров о послевоенном устройстве. Он счел «наивным» предположение о том, что Украина в ближайшем будущем сможет вернуть утраченные территории, призвав быть реалистами.

Павел также выразил мнение, что НАТО не может разместить свой контингент на Украине, поскольку это бы привело к конфликту России и альянса.

Ранее в Чехии признали усталость от Украины.