Власти Чехии запустили проект по возвращению беженцев на Украину

Чехия запустила пилотный проект добровольного возвращения беженцев на Украину с июня по ноябрь 2024 года. Об этом сообщает Radio Prague International.
Отмечается, что украинским беженцам оплатят билеты на автобус, а больных транспортируют в машине скорой помощи.
Единожды воспользоваться программой смогут до 400 человек и до 30 пациентов.
По данным чешского МВД, в Чехии в настоящее время проживает около 339 тысяч граждан Украины.
15 мая президент Чехии Петр Павел призвал к завершению боевых действий на Украине и началу переговоров о послевоенном устройстве. Он счел «наивным» предположение о том, что Украина в ближайшем будущем сможет вернуть утраченные территории, призвав быть реалистами.
Павел также выразил мнение, что НАТО не может разместить свой контингент на Украине, поскольку это бы привело к конфликту России и альянса.
Ранее в Чехии признали усталость от Украины.