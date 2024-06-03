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Россиянка сделала татуировку на дому и попала в реанимацию

Mash: в Петербурге девушка попала в реанимацию после татуировки на дому

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Телеграм-канал «Mash на Мойке»

В Петербурге 24-летняя девушка попала в реанимацию после того, как сделала новую татуировку у мастера, принимающего на дому. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

24-летняя петербурженка делала новую татуировку у мастера, принимавшего на дому. По предварительной информации, чтобы снизить болезненные ощущения, тату-мастер подкожно ввел клиентке обезболивающий препарат.

Девушке стало плохо, у нее произошла остановка сердца. Пострадавшую госпитализировали в Мариинскую больницу, состояние пациентки медики оценивают как тяжелое, у нее диагностировано отравление новокаином. Петербурженка находится в отделении реанимации, за ее жизнь борются врачи. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Волгоградской области женщина обратилась к косметологу и ослепла. Женщина пришла на прием к специалисту с пожеланием избавиться от морщин на лбу и других возрастных изменений на лице. После процедуры у клиентки ухудшилось самочувствие, спустя некоторое время один глаз перестал видеть. Впоследствии выяснилось, что мастер оказывала услуги в Волгоградской и Ростовской областях. При этом у косметолога отсутствовала необходимая лицензия, возбуждено уголовное дело.

Ранее российские врачи неделю боролись за жизнь пациентки после неудачной операции по липосакции.

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