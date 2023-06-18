В ООН назвали сумму, которую планируют собрать на восстановление Украины

Глава Программы развития ООН (ПРООН) Ахим Штайнер сообщил, что на восстановление страны будет собран $1 млрд, передает ТАСС, ссылаясь на Telegram-канал украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля.

«Программа развития ООН совместно с партнерами аккумулирует 1 млрд долларов на восстановление Украины», — написал Шмыгаль, уточнив, что об этом Штайнер сообщил при личной встречи в Киеве.

Украинский премьер также добавил, что в ходе беседы поднимался вопрос поддержки релоцированных предприятий, малых и средних предпринимателей. По его словам, ПРООН готова помочь и в этих вопросах. В частности, идет подготовка инициатив по обучению и переквалификации предпринимателей, развитию потенциально экспортных производств. Шмыгаль отметил, что ПРООН также поддержит восстановление энергетической инфраструктуры.

В прошлом году сообщалось, что Европейская Комиссия выделит $21 млн США программе развития ООН (ПРООН) на расчистку завалов и восстановление критической инфраструктуры страны.