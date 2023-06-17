Лавров прокомментировал разные подходы к урегулированию ситуации на Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в ходе встречи с журналистами, что Москва разделяет принципиальный подход Пекина к урегулированию на Украине.

По словам Лаврова, в ходе встречи с Путиным африканские лидеры выделяли известные 12 пунктов китайского мирного плана и те его части, которые им близки, причем особый акцент был сделан на единообразное толкование Устава ООН и отсутствие двойных стандартов.

Министр заявил, что африканские партнеры России проявили понимание того, что для выхода из украинского кризиса необходимо обращаться к его основам, и действовать «на основе выработки специальных конкретных действий по устранению этих причин, которые подрывают и подрывали долгие годы справедливую безопасность на Европейском континенте».

При этом министр отметил, что российская сторона, «в отличие от наших бывших западных партнеров» не заставляет никого следовать каким-то ограничительным мерам в отношении не разделяющих нашу позицию стран.

Раннее Песков заявил, что делегация из Африки не была встречена в Киеве конструктивно.