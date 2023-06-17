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На ПМЭФ о заключили более 900 соглашений

Советник Путина Кобяков: на ПМЭФ заключили около тысячи соглашений почти на 4 трлн рублей

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета («Росконгресс») Петербургского международного экономического форума Антон Кобяков заявил, что на 26-м ПМЭФ было заключено более 900 соглашений на общую сумму в 3,8 трлн рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Кобякова из 900 соглашений 43 подписаны с представителями зарубежных компаний, например, из Италии и Испании.

Он подчеркнул, что были учтены все соглашения, о которых он заявил, а также те, которые не являются коммерческой тайной.

«Многие представители так называемых недружественных стран приехали под вывесками не своих компаний», — заявил Кобяков.

Ранее ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ заявил, что главы шести африканских стран прибыли в Санкт-Петербург для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил на итоговой пресс-конференции Петербургского международного экономического форуме.

По словам Кобякова, в мероприятии ПМЭФ поучаствовали свыше 150 высокопоставленных официальных лиц.

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