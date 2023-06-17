Стало известно, как изменились объемы экспорта угля из России в Азию с начала года

С января по май текущего года объемы поставок российского угля на азиатский энергетический рынок, включая Китай и Индию, продемонстрировали рост по сравнению с показателями прошлого года. Слова заместителя министра энергетики РФ Сергея Мочальникова приводит РИА Новости.

С момента ввода международных санкций, введенных западными странами в отношении российского сырьевого экспорта, поставщикам из РФ пришлось трансформировать каналы доставок, в том числе угля. К настоящему времени Москва переориентировала маршруты преимущественно в Азиатско-Тихоокеанский регион, уточнил он.

«Мы пока идем с плюсом к предыдущему году (по объемам поставок угля в Китай и Индию в январе--мае 2023 года — «Газета.Ru»). Превалирующий рынок, как обычно, это Азиатско-Тихоокеанский регион и страны глобального Юга, соответственно, все наши потребители находятся в основном там», — заключил Мочальников в ходе выступления на 26-м Петербургском международном экономическом форуме.

1 июня газета «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию «Дисконты на российский уголь» аналитиков консалтингового агентства Neft Research сообщила, что с начала текущего года российский коксующийся уголь перестал торговаться со скидками на зарубежных рынках. Одной из главных причин отсутствия дисконтов к иностранным бенчмаркам стала привязка доменных печей к определенным маркам угля. Таким образом, российских поставщикам стало выгоднее торговать углем ввиду роста экспортных цен.