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В России не ожидают потерь для бюджета от сокращения добычи нефти

Шульгинов: в Минэнерго не ожидают бюджетных потерь из-за уменьшения добычи нефти

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Shutterstock

Добровольное снижение Россией добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки не приведет к потерям для бюджета. Об этом в интервью RT заявил глава российского Минэнерго Николай Шульгинов.

«Мы не ожидаем потерь для бюджета, связанных именно с добровольным сокращением», — отметил Шульгинов.

По его словам, добровольное снижение добычи нефти проводится не только Россией, но и другими участниками ОПЕК. Все эти действия необходимы для стабилизации рынка.

Он добавил, что восстановление баланса будет заключаться в том, что спрос на нефть будет расти. Поэтому, вполне вероятно, цены на топливо в четвертом квартале могут подняться.

15 июня первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин заявил, что Россия собирается выполнить все свои обязательства в рамках ОПЕК+ в полном объеме, то есть в виде добровольного сокращения добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки.

До этого в июньском отчете аналитиков Международного энергетического агентства (МЭА) сообщалось, что по итогам мая текущего года предполагаемый объем выручки России от продажи нефти в зарубежные страны сократился на $1,4 млрд. За последний месяц весны сырьевые экспортеры РФ получили в общей сложности $13,3 млрд, что оказалось на 36% ниже в годовом выражении.

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