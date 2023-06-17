Аналитик допустила укрепление доллара на следующей неделе

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова в разговоре с RT спрогнозировала, как будет меняться курс доллара.

Она отметила, что последние несколько дней доллар стал дешеветь, так как Федеральная резервная система (ФРС) впервые более чем за год взяла паузу в повышении процентных ставок и это ослабило американскую валюту.

«На следующей неделе доллар может попытаться взять реванш и попробовать достичь уровней в 84,5—85 рублей», — сказала Мильчакова.

Она также подчеркнула, что, поскольку цены на нефть вновь растут, то неопределенность вокруг решения ФРС уже не действует на валютный рынок.

«Слишком негативных новостей для рубля не ожидается», — добавила аналитик.

По данным на 16 июня, курс доллара составляет 83,5 руб.

Несколько дней назад первый вице-премьер России Андрей Белоусов назвал курс 80-90 рублей за доллар оптимальным для российской экономики.