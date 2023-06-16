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«Роснефть» и китайская компания КННК перешли на оплату в нацвалютах

«Роснефть» и китайская компания КННК перешли на оплату сырья в нацвалютах

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Shutterstock

Нефтяная компания «Роснефть» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (КННК) подписали соглашение, по которому они будут рассчитываться за сырье в национальных валютах. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что документ подписали глава «Роснефти» Игорь Сечин и председатель совета директоров КННК Дай Хоулянь. Подписи в документах руководители поставили на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Одним из ключевых направлений сотрудничества «Роснефти» и КННК (Китайской национальной нефтегазовой корпорации. — «Газета.Ru») являются поставки нефти, объем которых, в соответствии с действующими контрактами, достигает 40 млн тонн в год», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в рамках Петербургского международного экономического форума провел ряд рабочих встреч и обсудил перспективы реализации совместных проектов, а также взаимодействие в технологической сфере.

Сотрудничество между «Роснефтью» и КННК вносит значительный вклад в реализацию поставленной лидерами двух стран цели по достижению товарооборота в размере 200 млрд долларов, добавляют в «Роснефти».

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