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Центробанк назвал число стран, куда можно перевести деньги по номеру телефона

Зампред ЦБ Скоробогатова сообщила о запуске переводов через СБП с 14 банками из трех стран

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова сообщила, что 14 банков из трех стран запустили международные переводы в Системе быстрых платежей (СБП). Такое заявление она сделала на Петербургском экономическом форуме, передает РИА Новости.

«Это когда наши граждане могут перевести в эти три страны (по номеру телефона — «Газета.Ru»), и в скором времени будет задействован обратный механизм», — рассказала Скоробогатова.

О запуске международных переводов в СБП 23 ноября 2022 года сообщал замдиректора департамента национальной платежной системы Банка России Олег Перестенко во время выступления на конференции Ассоциации российских банков.

«С июля этого года реализована возможность трансграничных переводов через иностранные банки – косвенные участники. На сегодня у нас 12 иностранных банков подключены из Киргизии, Таджикистана, Узбекистана», — отметил Перестенко.

По информации Telegram-канала MarketOverview, СБП заработала на внутреннем рынке Турции. Также в Анкаре появилась возможность оплаты картами Visa, Mastercard, Union Pay и «Мир» российских банков.

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