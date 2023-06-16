Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россия и Китай будут укреплять финансовое взаимодействие

Посол РФ в Пекине Моргулов: Россия и Китай будут расширять торговлю в нацвалютах

close
100%
Mark Schiefelbein/AP

Россия и Китай продолжат повышать независимость двустороннего финансового взаимодействия. Об этом заявил посол России в Китае Игорь Моргулов, передает РИА Новости.

«Если в 2021 году в национальных валютах проводилось лишь около четверти торговых расчетов между нашими странами, то в прошлом году уже почти две трети. Будем и далее повышать независимость двустороннего финансового взаимодействия, содействуя укреплению экономического суверенитета двух государств», — сказал Моргулов на 13-й ярмарке зарубежных инвестиций Китая в Пекине.

Таким образом, Россия и Китай постепенно снижают зависимость от доллара и других западных валют, сказал посол. По его словам, российские и китайские государственные ведомства, представители общественности двух стран и деловые круги уплотняют многоплановый диалог. Также они поступательно расширяют практическое взаимодействие, подытожил Моргулов.

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, Россия активно переходит на расчеты в нацвалютах с государствами Азии, Африки и Латинской Америки, Индией, КНР, Ираном. Доля доллара во взаимных расчетах с этими странами последовательно снижается, отметил он 29 мая на пресс-конференции по итогам визита в Кению. Лавров подчеркнул, что переход на нацвалюты в торговле окажет оздоровляющий эффект на мировую экономику.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях