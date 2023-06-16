Россия и Китай будут укреплять финансовое взаимодействие

Россия и Китай продолжат повышать независимость двустороннего финансового взаимодействия. Об этом заявил посол России в Китае Игорь Моргулов, передает РИА Новости.

«Если в 2021 году в национальных валютах проводилось лишь около четверти торговых расчетов между нашими странами, то в прошлом году уже почти две трети. Будем и далее повышать независимость двустороннего финансового взаимодействия, содействуя укреплению экономического суверенитета двух государств», — сказал Моргулов на 13-й ярмарке зарубежных инвестиций Китая в Пекине.

Таким образом, Россия и Китай постепенно снижают зависимость от доллара и других западных валют, сказал посол. По его словам, российские и китайские государственные ведомства, представители общественности двух стран и деловые круги уплотняют многоплановый диалог. Также они поступательно расширяют практическое взаимодействие, подытожил Моргулов.

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, Россия активно переходит на расчеты в нацвалютах с государствами Азии, Африки и Латинской Америки, Индией, КНР, Ираном. Доля доллара во взаимных расчетах с этими странами последовательно снижается, отметил он 29 мая на пресс-конференции по итогам визита в Кению. Лавров подчеркнул, что переход на нацвалюты в торговле окажет оздоровляющий эффект на мировую экономику.