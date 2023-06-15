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Вице-премьер Белоусов назвал «комфортный» и «оптимальный» курс доллара

Вице-премьер Белоусов назвал оптимальным для экономики РФ курс за доллар по 80-90 рублей

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что ослабление рубля, которое наблюдалось в последнее время, связано с корректировкой курса, передает ТАСС.

По его словам, в настоящее время российская валюта находится в «оптимальной», «более-менее комфортной» для экономики РФ зоне по отношению к доллару.

«Эта зона, на мой взгляд, сейчас 80-90 рублей за доллар. Она комфортна и для бюджета, и для экспортеров, и импортеров», — сказал Белоусов.

Он также указал, что происходившее в последнее время ослабление рубля не отразилось на росте цен. Как отметил первый вице-премьер, пока этого не наблюдается.

«Прогноз по инфляции на 2023 год остается в 5,3%, возможно, меньше будет», — добавил он.

Ранее финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов допустил, что к концу июня доллар будет стоить 89 руб. Эксперт объяснил это усилением геополитических рисков и падением нефтяных котировок. По словам Антонова, промежуточным уровнем курса будет 86 руб. за доллар.

До этого глава Сбербанка Герман Греф заявил, что дальнейшую динамику курса рубля во многом определят цены на нефть и состояние мировой экономики.

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