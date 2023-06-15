Экс-глава ЦБ оценил идею новой волны приватизации

Бывший глава Центрального банка России Сергей Дубинин в беседе с «Газетой.Ru» оценил идею проведения новой волны приватизации, о возможности которой на ПМЭФ заявили глава ЦБ Эльвира Набиуллина и помощник президента Максим Орешкин. По мнению Дубинина, сейчас у правительства есть более «острые» проблемы, поэтому проведение широкомасштабной приватизации вряд ли «станет актуальным».

«Мне кажется, что актуальность этой идеи достаточно низка, просто потому что есть у нашего правительства, то есть я беру руководство государством, другие заботы, гораздо более на данный момент острые, приоритетные. Разрабатывать что-то концептуально новое, мне кажется, просто будет недосуг. Приватизировать, скажем, банк «Открытие» теоретически было можно, практически это свелось к его продаже ВТБ, который является публичным акционерным обществом. Ну вот это приватизация или это не совсем приватизация? Такого рода отдельные операции, безусловно, могут производиться, особенно если они сулят хоть какое-то поступление в бюджет. Но как системное широкомасштабное действие это вряд ли станет чем-то актуальным. Кроме этого, если сегодня пытаться сделать оценку, то будет дисконт по цене в зависимости от продолжения специальной военной операции — как она развивается. Это будет меняться как валютный курс — очень быстро и малопредсказуемо», — сказал он.

Дубинин подчеркнул, что в ходе приватизации могут быть проданы отдельные активы, однако, необходимо заранее оценить спрос на них среди потенциальных инвесторов внутри страны.

«Приток иностранного капитала в этих условиях тоже ожидать не приходится. Собственно, в тех масштабах, которые этими рамками очерчены, могут быть проданы какие-то конкретные активы, которые сочтут лишними на балансе каких-то государственных учреждений. Мы же не говорим сейчас, что будет продаваться, скажем, доля в «Газпроме», или доля в «Роснефти», или в том же банке сберегательном, или ВТБ. Речь идёт не об этих государственных корпорациях. Речь идёт о каких-то активах, видимо, на балансе органов власти. Ну да, здесь что-то может быть продано, если там есть земельные участки или ещё что-то, что может пользоваться сейчас каким-то спросом. Дальше начнётся вопрос цены. А технология, в общем, известна — могут быть аукционы проведены. Но опять же, кто из внутренних потенциальных инвесторов, у кого есть деньги, какой спрос предъявят. Это надо заранее оценить, я не видел таких оценок», — пояснил он.

Ранее председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила в ходе выступления на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ), что в стране есть активы, которые можно приватизировать без ущерба стратегическим интересам. Кроме того, помощник президента Максим Орешкин выступил в пользу проведения приватизации в тех случаях, когда государство выходит из неэффективных активов с выгодой для себя.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков комментируя предложение ЦБ, подчеркнул, что идея проведения новой волны приватизации всегда находится на повестке дня и в правительстве ее поддерживают.