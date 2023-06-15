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На ПМЭФ состоялась церемония гашения почтовой марки в честь 100-летия «Аэрофлота»

На ПМЭФ выпустили почтовую марку в честь 100-летнего юбилея «Аэрофлота»

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Кирилл Зыков/РИА Новости

В рамках Петербургского международного экономического форума состоялась торжественная церемония гашения почтовой марки, выпущенной к 100-летнему юбилею Аэрофлота, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

В мероприятии приняли участие генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Сергей Александровский и генеральный директор АО «Почта России» Михаил Волков. Почетным гостем церемонии стал заместитель министра транспорта Игорь Чалик.

«Выпуск почтовой марки, посвященной вековому юбилею старейшей и крупнейшей авиакомпании страны, безусловно станет событием в филателии. Уверен, что эксклюзивная юбилейная марка «Аэрофлота» займет достойное место в коллекциях и станет настоящей ценностью для филателистов и любителей авиации», — отметил Александровский.

Юбилейная почтовая марка выполнена в единой концепции фирменного стиля 100-летия Аэрофлота — русского авангарда. Церемония гашения — это торжественная презентация нового знака почтовой оплаты. Во время мероприятия на марку ставят оттиск специального памятного художественного штемпеля с датой гашения.

«В этом году «Аэрофлоту» исполняется 100 лет, и в честь этого юбилея мы издаем марку, продолжая большую серию российской авиационной филателии, которая ценится коллекционерами многих стран. Мы поздравляем нашего многолетнего партнера с юбилеем и желаем и далее дарить людям самые лучшие впечатления от полетов», — сказал Михаил Волков.

Желающие смогут купить марку в отделении «Почты России» на Мясницкой, 26.

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