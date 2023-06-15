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СМИ: Россия усложняет западным компаниям выход из страны и планирует национализацию

FT: Россия планирует национализировать активы западных компаний

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Владимир Вятки/РИА «Новости»

Власти России усложняют западным компаниям выход из страны и намерены начать национализацию их активов. Об этом пишет американская газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

В статье говорится, что на прошлой неделе в России был подготовлен указ, позволяющий приобретать западные активы по бросовым ценам, власти страны также обсуждают меры по полной национализации.

По словам источников газеты, власти РФ хотят, «чтобы угроза национализации стала частью метода кнута и пряника», который направлен на наказание западных стран, захвативших российские активы, и поощрение тех, кто играет по правилам Москвы.

Подготовленный властями указ, как отмечает издание, дает правительству приоритетное право покупать любые западные активы для продажи со «значительной скидкой», чтобы их можно было продать с прибылью. Документ также устанавливает требование, согласно которому все частные покупатели западных активов полностью должны находиться в России и исключать всех иностранных акционеров, что, подчеркивает FT, усложняет любую процедуру выхода.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил FT, что западных инвесторов и компании в России «более чем приветствуют», но многие компании полностью прекратили выплату зарплат или просто решили покинуть страну с огромными потерями.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ рассматривает варианты обмена замороженными активами с недружественными государствами.

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