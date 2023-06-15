Греф: работа с людьми не потеряет актуальность

Работа с людьми не потеряет свою актуальность, она будет только нарастать, заявил в ходе панельной сессии «Госуправление: между людьми и данными» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент и председатель правления Сбера Герман Греф.

«Еще Платон говорил о том, что качество любого государства определяет качество людей. Качество любого государственного управления — это, конечно же, качество государственных служащих. Поэтому работа с людьми будет актуальной, и ее актуальность будет только нарастать», — отметил Греф.

Он пояснил, что убирать людей из автоматизированного принятия решений — не означает вытеснять человека из экономики.

«Тем самым мы помещаем человека в значительно более продуктивную сферу, и человек обязательно будет придумывать новые способы удовлетворения потребностей других людей. Это приведет к тому, что будет быстрее развиваться экономика, наука, социальная сфера и так далее», — подчеркнул Греф.