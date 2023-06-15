Оценены последствия разрушения на Каховской ГЭС для Латвии

Экономика Латвии может серьезно пострадать из-за разрушения Каховской ГЭС. Кроме того, цены на сельхозпродукцию с Украины могут резко вырасти. Об этом LSM заявил эксперт, морской геолог Константин Ранкс.

«Через две недели на юге Украины начнется самая жаркая пора. Возникает вопрос, где брать воду для сельского хозяйства. Появляется дефицит. На правом берегу Днепра он уже ощущается. Появится куча проблем», – отметил Ранкс.

По его словам, в последние несколько лет Латвия закупала много продуктов питания с украинской стороны. Скорее всего, они значительно вырастут в цене. В целом же, экологические проблемы могут серьезно повлиять на экономику страны.

Он добавил, что речь идет о том, что с наступлением жары обнажившийся слой ила начнет высыхать и превратится в глинистую пустыню. Сильный ветер приведет к пылевым бурям. Через некоторые время на затопленных территориях могут начаться вспышки заболеваний.

Ранее в четверг вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что ущерб экономическим объектам и жилому фонду от разрушения Каховской гидроэлектростанции оценивается в сумму более 1,5 млрд руб.