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Россия снизит скидки на нефть для дружественных стран

Помощник Путина Орешкин: скидки на нефть для дружественных стран станут меньше

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Алексей Даничев/РИА Новости

Помощник президента России Максим Орешкин заявил, что скидки на российскую нефть для дружественных стран станут меньше. Об этом он сообщил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023), передает РИА Новости.

По словам Орешкина, скидки на нефть для дружественных РФ стран являются не такими большими, как принято считать, а станут еще меньше.

«Если говорить про скидки, то в реальности они меньше, и будут еще меньше. Но об этом не нужно никому рассказывать. Пусть все думают, что все плохо», — сказал он.

Ранее Максим Орешкин заявлял, что показатель бедности и уровень социального неравенства в России продолжат сокращаться. Он отметил, что Российская Федерация является одной из немногих стран, где на протяжении последних лет наблюдается устойчивый тренд на снижение неравенства. Орешкин подчеркнул, что социальное неравенство в стране еще остается высоким, но предпринимаемые властями шаги «будут устойчиво приводить не только к снижению бедности, но и к снижению неравенства».

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