Россия снизит скидки на нефть для дружественных стран

Помощник президента России Максим Орешкин заявил, что скидки на российскую нефть для дружественных стран станут меньше. Об этом он сообщил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023), передает РИА Новости.

По словам Орешкина, скидки на нефть для дружественных РФ стран являются не такими большими, как принято считать, а станут еще меньше.

«Если говорить про скидки, то в реальности они меньше, и будут еще меньше. Но об этом не нужно никому рассказывать. Пусть все думают, что все плохо», — сказал он.

Ранее Максим Орешкин заявлял, что показатель бедности и уровень социального неравенства в России продолжат сокращаться. Он отметил, что Российская Федерация является одной из немногих стран, где на протяжении последних лет наблюдается устойчивый тренд на снижение неравенства. Орешкин подчеркнул, что социальное неравенство в стране еще остается высоким, но предпринимаемые властями шаги «будут устойчиво приводить не только к снижению бедности, но и к снижению неравенства».