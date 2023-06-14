В МЭР предложили ввести льготы для переехавших в Россию иностранцев

Минэкономразвития предложило ввести налоговые льготы для иностранцев, которые переехали в Россию. Об этом сообщает ТАСС.

«Минэкономразвития предлагает предусмотреть в законодательстве удобные механизмы для релокации, в рамках которой приезжающие получат налоговые и таможенные льготы, снятие ограничений на финансовые операции через предоставление статуса проживающего...» — говорится в сообщении.

Также в МЭР предлагают предоставлять релокантам курсы по изучению русского, консультации по законодательству РФ, консульское сопровождение и доступ к информационному сайту.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон, освобождающий выплаты для нуждающихся студентов от налогов. Также предусматриваются налоговые льготы для образовательных организаций федеральной территории «Сириус». Нормы вступят в силу с 1 января 2024 года. 15 мая председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что кабмин РФ принял решение расширить возможности для получения льготного кредитования IT-компаний.