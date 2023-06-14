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Сбер принял участие в дискуссии о развитии производственного бизнеса

Анатолий Попов: для развития производства необходимо доступное финансирование

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Для рывка в российской промышленности необходимы наукоемкие производства и вложения в научные исследования, сказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов на панельной сессии «Новые подходы к развитию и трансформации производственных МСП: индустриализация 2.0» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023).

Как отметили многие участники дискуссии, в условиях санкционного давления, нарушения цепочек поставок из недружественных стран отечественная промышленность столкнулась с новыми вызовами по обеспечению технологического суверенитета, производству критически важной промышленной продукции и компонентов. В сложившейся ситуации особая роль отводится производственным малым и средним предприятиям (МПС), которые являются поставщиками крупных заказчиков.

«Для развития производства необходимо доступное финансирование. Сбер много делает в этом направлении. 15% нашего кредитного портфеля — кредиты МСП, в мае он вырос на 1,7%. У нас автоматически по предодобренным лимитам выдается уже порядка 80% кредитов малому бизнесу и примерно 50% — среднему и крупному. Мы умеем финансировать предпринимателей, используя для этого инновационные технологии и большие данные», — отметил Попов.

По его словам, для развития необходимо также расширять льготное кредитование с господдержкой.

«Например, есть отличная госпрограмма промышленной ипотеки. Но у нее ограниченный лимит, который не позволяет помочь многим компаниям. Есть другие госпрограммы, но для них не отработаны гарантийные механизмы. Сбер готов больше кредитовать производственные МСП. В стране должно быть не меньше трети компаний с кредитами. Тогда возможен серьезный рывок в экономике», — сказал Попов.

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ПМЭФ-2023
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