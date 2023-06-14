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Цифровые активы могут начать использовать для зарубежных расчетов

В Центробанке анонсировали эксперимент по проведению трансграничных расчетов с ЦФА

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Власти хотят запустить эксперимент по проведению трансграничных расчетов с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), правительство уже одобрило такую инициативу. Об этом «Известиям» рассказал заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов.

Чтобы инициатива была реализована, сначала нужно внести корректировки в регулирование об экспериментально-правовых режимах — это порядка 30 законов. Такой документ сейчас готовится к первому чтению в Госдуме. Второй этап — отдельно запустить эксперимент по обращению ЦФА и их использованию в международных сделках. Гузнов отметил, что это позволит более эффективно организовать внешнеторговую деятельность России.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков объяснил, как может быть выстроен процесс трансграничных расчетов с ЦФА. В рамках эксперимента будут обращаться цифровые валюты центральных банков и токены, которые выпускаются, например, российским бизнесом вместе с иностранным, уточнил он. По словам Аксакова, проект с ЦФА может заработать во второй половине этого года.

ЦФА — это признаваемые российским законодательством записи (токены) в системе блокчейн, которые предполагают наличие у их держателей цифровых прав. Цифровые права — разновидность имущественных прав. Они позволяют совершать с цифровыми активами любые предусмотренные Гражданским кодексом РФ действия: покупку, продажу, обмен, дарение, передачу по наследству. В мае в России были выпущены первые ЦФА, обеспеченные жилой недвижимостью.

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