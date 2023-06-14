В России допустили очередное снижение цен на продукты летом и осенью

В России вновь может быть зафиксирована продуктовая дефляция (снижение цен на фоне роста покупательной способности денег) летом и осенью этого года. Об этом РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

«Мы еженедельно мониторим ситуацию с ценами на продовольствие, научены опытом пандемии. Прогнозы у нас очень хорошие, надеюсь, продовольствие не добавит в инфляцию никаких неприятных пунктов», — ответила Абрамченко на вопрос о том, продолжится ли продовольственная дефляция в стране летом и в сентябре.

Согласно расчетам РИА Новости, приведенным в июне, Россия стала единственной страной в европейском регионе, где по итогам апреля цены на продукты начали снижаться. Как следует из расчетов, цены на продукты в России в апреле 2023 года снизились на 0,22% в годовом выражении. При этом минимальная инфляция на продукты среди стран Европы оказалась у Швейцарии — там цены на продовольствие выросли на 5,4% по сравнению с показателем годичной давности. В исследовании указано, что ниже 10% инфляция на продукты наблюдалась в Белоруссии (6,1%), на Кипре (6,7%) и в Албании (9,6%). При этом самая высокая продуктовая инфляция оказалась в Венгрии, где этот показатель в апреле составил 39%.

ПМЭФ проходит 14-17 июня.