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В России могут разрешить полеты агродронов

Вице-премьер Абрамченко: в РФ могут разрешить полеты агродронов на высоте до 150 метров

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РИА Новости

Вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что беспилотные летательные аппараты, которыми пользуются сельхозпроизводители, могут вернуться к работе на высоте до 150 метров, передает РИА Новости.

Она обратил внимание, что есть определенные ограничения по использованию беспилотников на территории ряда регионов страны.

«Здесь дискуссия ведется с Минтрансом — высота полетов агродронов не больше 150 метров» , — сказала Абрамченко.

По ее словам, если получится договориться с Минтрансом, использование таких беспилотников «будет продолжено».

Абрамченко также высказала мнение, что сторонам удастся найти компромиссное решение.

Ранее стало известно, что Минпромторг РФ разработал поправки к постановлению правительства, которые вводят балльную систему для оценки беспилотников.

До этого сообщалось, что Минтранс РФ определил правила запуска дронов над городами. По информации газеты «Известия», они могут заработать с 2024 года, «если позволят условия».

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