Стало известно, за сколько купили кофейни Starbucks в России

Рэпер Тимур Юнусов (Тимати), бизнесмен Антон Пинский и компания «Синдика» приобрели активы Starbucks в России за примерно 500 млн руб. Об этом в интервью ТАСС сообщил совладелец сети кофеен Stars Coffee (новое название сети) Антон Пинский.

«Около 500 млн (руб.). Мы покупали по сути закрытый бизнес, не приносивший прибыли. Сеть Starbucks заявила, что уходит из России. Ее клиенты пошли за кофе в другие места. Нам надо было их вернуть», — рассказал Пинский.

Пинский отметил, что бизнес Stars Coffee развивается успешно. По словам предпринимателя, сеть, запущенная в конце сентября-начале ноября 2022 года, в январе сравнялась с показателями Starbucks, а в феврале превысила их.

Пинский отметил, что новой сети кофеен удалось «качественно улучшить продукт» и расширить ассортимент.

«Кофе стал мягче, поскольку в Starbucks была проблема темной обжарки, из-за чего напитки горчили. И с едой у них получалось не очень хорошо из-за того, что во всех тридцати тысячах кафе по миру предлагался один и тот же набор. У нас в этом смысле руки развязаны, мы добавили разнообразия», — отметил Пинский.

Из-за расширения ассортимента вырос средний чек в кофейнях — с 430 руб. до 580 руб.

В конце мая владелец крупнейшей в мире сети кофеен Starbucks объявил о решении уйти с рынка России. Кофейни приостановили свою работу еще в марте этого года на фоне проведения РФ специальной военной операции на Украине.