В Пакистане сообщили об оплате в юанях за российскую нефть

Министр нефти Пакистана Мусадик Малик заявил, что в пакистанском Карачи начали разгружать прибывшую первую партию сырой нефти из России, за которую было заплачено в юанях. Об этом сообщает Reuters.

«Мы провели повторные испытания различных смесей продуктов, и ни при каких обстоятельствах переработка этой сырой нефти не приведет к убыткам», — сказал он.

Агентство отмечает, что обычно в политике экспортных платежей Пакистана преобладают расчеты в американских долларах.

Накануне премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявлял, что первая партия нефти из России прибыла в пакистанский порт Карачи. В понедельник, 12 июня, начнется ее разгрузка.

В мае министр морских дел исламской республики Сайеда Фейсала Сабзвари говорил, что Пакистан получил прямой доступ к российскому рынку для сбыта собственных товаров и различных видов продукции благодаря открытию морского торгового сообщения с РФ.