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Стало известно о резком росте экспорта из Армении в Россию

Глава Минфина Армении Ованнисян: поставки товаров в Россию подскочили на 187% в 2022 году

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Shutterstock

По итогам прошлого года экспорт товаров из Армении в Россию поднялся на 187% по сравнению с показателем годом ранее. Об этом заявил в армянском парламенте министр финансов республики Ваге Ованнисян, передает «Прайм».

«По сравнению с 2021 годом в 2022 году рост экспорта в РФ составил 187%», — отметил Ованнисян.

По его словам, основная часть поставок приходилась на реэкспорт. При этом поставки армянской продукции в Россию подросли на 47 п.п.

В конце апреля в Комитете доходов Армении заявили, что республика в торговле с Российской Федерацией руководствуется правилами Евразийского экономического союза. Отмечается, что «других ограничений или запретов не существует».

До этого вице-премьер Армении на заседании межправительственной комиссии России и Армении заявил, что за 10 месяцев 2022 года товарооборот с РФ стал рекордным. По его словам, товарооборот составил $3,8 млрд.

Ранее руководитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Армении Араратом Мирзояном подготовку к сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване 23 ноября.

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