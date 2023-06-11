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Сорос передает управление своей фондовой империи

WSJ: финансист Джордж Сорос передает контроль над своей фондовой империей сыну

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alexsoros/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Американский финансист Джордж Сорос передает контроль над своей 25-миллиардной фондовой империей сыну Александру, об этом пишет газета The Wall Street Journal.

В публикации говорится, что в декабре совет директоров фондов 92-летнего Сороса «Открытое общество» (Open Society Foundations, признан нежелательной организацией в РФ) выбрал его 37-летнего сына Александра председателем, и молодой бизнесмен сменил на этом посту своего отца. Также он является президентом в комитете политических действий Сороса.

По данным журналистов, Алекс Сорос является единственным членом семьи в инвестиционном комитете, контролирующий фирму, управляющую средствами фонда и семьи — Soros Fund Management.

Представители бизнесмена сообщили, что в ближайшие годы большая часть из $25 млрд будет направлена в фонд «Открытое общество», а около $125 млн будет предназначено для комитета политических действий.

В материале говорится, что многие сомневались в том, что Джордж Сорос оставит свои дела, ведь ранее он заявлял в интервью, что «принципиально» не хотел бы, чтобы фонд «перешел в руки одного из детей», и то, что фондом должен управлять тот, «кто лучше для этого подходит». Однако Алекс завоевал доверие отца тем, что неоднократно подменял его в поездках в офисы организации по всему миру.

«Он это заслужил», — добавил Джордж Сорос.

Сам Алекс Сорос в своем первом интервью после избрания на пост председателя организации сообщил, что собирается поддерживать американских левых политиков и заниматься внутренней политикой США, так как «более политически активный», чем отец. При этом он отметил, что их с отцом взгляды совпадают.

«Наследник» рассказал, что будет активнее выступать за избирательные права и право на аборты, а также выразил беспокойство возможностью переизбрания Дональда Трампа на должность президента США в следующем году.

В 2020 году секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев назавал Национальный демократический институт по международным делам, Международный республиканский институт, Национальный фонд в поддержку демократии, Институт современной России и институт «Открытое общество» координаторами подрывной деятельности.

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