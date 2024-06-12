Лидер КНДР поздравил Путина с Днем России

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил российскому президенту Владимиру Путину поздравительную телеграмму. Ее текст приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Северокорейский лидер подчеркнул, что российский народ «уверенно движется вперед по пути построения сильной и процветающей России, сокрушая все вызовы, санкции и давление враждебных сил, защищая суверенитет, безопасность и интересы страны».

Ким Чен Ын добавил, что тесные товарищеские отношения между двумя странами продолжатся и в будущем.

До этого амбассадоры Putin Team Russia поздравили граждан России с главным государственным праздником — Днем России. К видеопоздравлению присоединились олимпийские чемпионы Александр Легков, Юрий Борзаковский, Софья Великая, Максим Опалев и Никита Крюков.

Они рассказали, что для каждого из них символизирует этот день и какие ключевые слова и смыслы могут описать силу и красоту России.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что у Пхеньяна нет намерения избегать боевых действий.