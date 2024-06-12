Инстасамка отсудила у Стаса Ярушина 2 млн рублей

Певица Дарья Зотеева (Инстасамка) выиграла суд против актера Стаса Ярушина о деле за авторские права. Об этом сообщает kp.ru.

Причиной иска, который подал директор Инстасамки Максим Столяров, стал кавер на песню певицы «За деньги — да», который исполнила Mia Boyka на шоу Ярушина MUZLOFT. При этом в суд обратились именно против актера, а не певицы. Суд частично удовлетворил иск Зотеевой.

По данным издания, суд обязал Ярушина удалить кавер, а также выплатить компенсацию за неправомерное использование музыкального произведения «За деньги — да» в размере 2 миллионов рублей. Также артист должен оплатить расходы на услуги по фиксации правонарушения и оформлению нотариального протокола осмотра в размере 43 650 рублей, на оплату юридических услуг в размере 150 тысяч рублей и по оплате государственной пошлины в размере 39 тысяч рублей.

Известно, что изначально Инстасамка хотела судиться с Mia Boyka. Зотеевой не понравилось, что Бойко исполнила кавер на песню «За деньги — да». По данным Super.ru, Mia Boyka получила звонок от команды рэперши, во время которого представители Зотеевой потребовали от нее публично высказаться о своей ошибке. При этом сама Mia Boyka не планирует извиняться.

Ранее Инстасамка объявила о сборе пластика для выпуска одежды.