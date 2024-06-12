Сафонову не снимали запрет на выезд из России

Адвокат Максим Шилов, представляющий интересы бывшей супруги голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова Анастасии, в интервью «Матч ТВ» заявил, что в отношении футболиста до сих пор действует запрет на выезд из России.

По его словами, судебными приставами данный запрет не снимался.

«Насколько нам известно со слов пристава, им не предпринималось никаких мер по снятию ранее принятых ограничений. Все принятые ранее меры Будут сохраняться до полного погашения задолженности», — сказал Шилов.

Ожидается, что этим летом Матвей подпишет контракт с французским «ПСЖ». При этом 7 июня стало известно, что Сафонову запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии. Позднее Сафонов вернулся в Россию.

«ПСЖ» еще не объявлял о подписании контракта с Сафоновым. Однако главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщал журналистам, что голкипер, прежде выступавший за «Краснодар», успешно прошел медосмотр в парижском клубе.

Ранее адвокат экс-жены Матвея Сафонова назвал дезинформацией новость о выплате алиментов.