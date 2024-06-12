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На Украине назвали соотношение добровольцев и мобилизованных в ВСУ

МО Украины: соотношение добровольцев и мобилизованных в ВСУ составляет 1 к 3

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Andriy Andriyenko/AP

Соотношение добровольцев и мобилизованных в Вооруженных силах Украины составляет 1 к 3. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Рустема Умерова Наталья Калмыкова, ее слова передает Telegram-канал издания «Страна.ua».

Она рассказала, что в стране создается новая система кадровой политики и развивается сеть рекрутинговых центров, которых уже 22 и планируется открытие еще трех.

«По состоянию на май соотношение добровольцев и мобилизованных, которые пришли в армию, составляет 1 к 3. Это говорит, что у нас остается потенциал защищать Украину», — сказала Калмыкова на конференции.

Как считает издание, такое соотношение могло быть достигнуто за счет «высокого ажиотажа со стороны желающих пойти воевать». При этом «Страна» не исключает, что после ужесточения норм мобилизации многие мужчины предпочли самостоятельно найти себе подразделение, нежели попасть по распределению ТЦК в случайную часть и оказаться без всякой подготовки на передовой.

Помимо этого, в стране невысокий уровень числа мобилизуемых.

До этого сотрудник харьковского военкомата заявил, что воевать должен каждый украинец.

Ранее в Раде предложили не наказывать дезертиров в случае возвращения на службу.

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