Макрон приостановил избирательную реформу в Новой Каледонии

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о приостановке проекта избирательной реформы в Новой Каледонии. Об этом пишет Reuters.

Соответствующие поправки планировалось внести в конституцию страны.

До этого Макрон подтвердил, что не уйдет в отставку с поста президента Франции.

Протесты в Новой Каледонии в 2024 году начались из-за законопроекта, расширяющего избирательные права французов, живущих на островах.

Предыдущая договоренность гарантировала проведение трех референдумов о независимости, а избирательное право дали только людям, проживавшим в Новой Каледонии до 1998 года, и их детям. С 2018 по 2021 год прошли три референдума, каждый завершился в пользу Парижа.

В апреле 2024 года Франция решила дать избирательные права всем, кто живет в Новой Каледонии более 10 лет, в том числе и европейцам. Это привело к протестам, которые уже переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Макрон принял решение ввести войска на острова.

Ранее Макрон прибыл в Новую Каледонию.