У России есть только два союзника — армия и флот. Об этом на церемонии вручения государственных премий в Кремле заявил первый заместитель гендиректора, главный конструктор машиностроительного конструкторского бюро «Радуга» Елтуган Сыздыков, слова которого передает РИА Новости.

Он также поблагодарил президента РФ Владимира Путина за Россию, которую он возродил как суверенное государство и продолжает упорно трудиться на этом пути. Он подчеркнул, что в такой России хочется жить и работать.

Первое упоминание о «двух союзниках» из уст царя-миротворца можно найти в воспоминаниях князя Александра Михайловича, зятя императора. Цитируя тестя, Александр Михайлович утверждал, что так император «любил говорить своим министрам».

Днем 12 июня амбассадоры Putin Team Russia поздравили граждан России с главным государственным праздником — Днем России.

В этот же день Путин назвал главной задачей деятелей культуры сохранение и развитие наследия страны.

Ранее Путин назвал особенность празднования Дня России.