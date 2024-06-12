МЧС предупредило об обстреле Шебекинского городского округа

Шебекинский городской округ Белгородской области находится под обстрелом. Об этом сообщает МЧС Белгородской области в Telegram-канале.

«РСЧС: Ведется обстрел Шебекинский городской округ г. Шебекино», — говорится в сообщении.

Местных жителей призвали спуститься в подвал или укрытие.

До этого губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины разбрасывают противопехотные мины с сейсмодатчиками в десятикилометровой приграничной зоне Белгородской области.

Также губернатор сообщал, что в ночь на 12 июня ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области, применив реактивную систему залпового огня (РСЗО). В результате прямого попадания снаряда в квартиру один мирный житель получил ранения, несовместимые с жизнью, спасти его не удалось.

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