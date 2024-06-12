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В Германии предложили отправлять женщин на обязательную военную службу

Zeit: в Германии призвали ввести обязательную военную службу для женщин

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Wolfgang Rattay/Reuters

В Германии предложили обязать женщин проходить военную службу. Об этом пишет газета Zeit.

По словам зампредседателя фракции блока Христианского демократического союза (ХДС/ХСС) в бундестаге Йохана Вадефуля, в настоящее время власти Германии не могут делать различий между полами.

Политик предложил отправлять женщин на военную службу как можно скорее. Инициативу женской службы поддержал эксперт ХДС Серап Гюлер.

До этого DPA сообщало, что министр обороны ФРГ Борис Писториус планирует восстановить обязательный военный учет для юношей.

Система была отменена 13 лет назад. Сейчас бундесвер хочет обязать всех юношей заполнять специальную анкету о желании и способности служить в армии. В планах минобороны ФРГ получать соответствующие анкеты от примерно 400 тысяч юношей. Это может стать первым шагом к возвращению обязательной военной службы.

Ранее в ФРГ объяснили призывы Запада готовиться к войне с Россией.

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